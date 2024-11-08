Моуриньо метит на место Хау в "Ньюкасле"

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо надеется получить работу в "Ньюкасле", если Эдди Хау покинет "Сент-Джейс Парк".

Ранее в своей карьере Моуриньо дважды тренировал "Челси", а также "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Жозе по-прежнему чувствует, что у него осталось незаконченное дело в английском футболе.



По информации The Guardian, 61-летний португалец определил "Ньюкасл" как лучший для себя вариант получить новую работу в Премьер-Лиге.



Моуриньо только прошлым летом возглавил "Фенербахче", заключив на контракт на два года, но Жозе уже испытывает разочарование, разразившись впечатляющей тирадой насчет уровня судейства в турецком первенстве после матча против "Трабзонспора" в прошлый уикенд.



Утверждается, что через посредников Моуриньо уже попросил держать его в курсе насчет ситуации в "Ньюкасле", президента которого Ясина Аль-Румайяна он знает лично.



В данный момент Хау не грозит увольнение из "Ньюкасла", а FA, подыскивая нового рулевого для сборной Англии, предпочла не Эдди, а Томаса Тухеля.



Однако Хау остается под давлением из-за результатов, а в отношениях Эдди со спортивным директором Полом Митчеллом не все гладко. Да и директор и совладелец Аманда Стейвли, всячески поддерживавшая экс-наставника "Борнмута", недавно покинула "Ньюкасл".