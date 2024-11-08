Вуд и Нуну — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Крис Вуд и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" были признаны лучшим игроком и лучшим тренеров, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.
32-летний Вуд стал лучшим бомбардиром английского первенства в прошлом месяце, отличившись в каждом из трех матчей "Форест".
Всего Вуд забил четыре гола, которые позволили "Форест" преодолеть октябрь без поражений. "Лесники" продолжили эту серию в ноябре и сейчас занимают третье место в Премьер-Лиге.
Вуд стал первым игроком "Форест" и первым новозеландцем, завоевавшим награду Игроку Месяца, на которую на сей раз также претендовали Факундо Буонанотте, Йошко Гвардиол, Бриан Мбемо, Коул Палмер, Букайо Сака, Марц Сельс и Данни Уэлбек.
А приз Тренеру Месяца достался Эшпириту Санту, под руководством которого "Форест" сыграл вничью с "Челси" (1:1) и победил "Кристал Пэлас" (1:0) с "Лестером" (1:3) в октябре.
В борьбе за престижную награду 50-летний португалец опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Фабиана Хюрцелера из "Брайтона" и Арне Слота из "Ливерпуля".
Добавим, Нуну был признан Тренером Месяца уже пятый раз в своей карьере. Только 11 специалистов получали эту награду чаще.
08.11.2024 16:00
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Армяне - пидорасы.
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Меня ваши истории просто дое6али уже, я уже не могу их слушать, 6лять. Одна история охуительней другой, просто.
Про лузерпуль, 6лять. Про щельси, свиноруских-собак.
Чё вы несете вообще? Вы можете заткнуться? "свинорусы, 6лядь, членсе — лузерпуль."
Чего, 6лядь? Про что вы несёте? Вообще охуеть.
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Вуд молодец - бревно, но верное бревно. Никогда не поступит как
армяне среди причин эмиграции назвали Пашиняну хаш, прически и сережки
Пашинян назвал кебаб и сережки в ухе причинами эмиграции из Армении в Европу
Пашинян назвал среди причин эмиграции населения проблемы с трудоустройством, невозможность защитить свои права и службу в армии. Но некоторые уехавшие говорили премьеру, что покинули страну из-за нелюбви к хашу
Всё правильно, армения - страна 404, пока её носачи релоканты бегут в Сургуты и Барнаулы. Ибо всё же лучше в Сургуте под русскими, чем в Карабахе под азерами гусейнами (мамка гусейновича не даст соврать).
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подзалупали - худшие в АПЛ
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