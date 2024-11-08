Вуд и Нуну — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Крис Вуд и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" были признаны лучшим игроком и лучшим тренеров, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

32-летний Вуд стал лучшим бомбардиром английского первенства в прошлом месяце, отличившись в каждом из трех матчей "Форест".



Всего Вуд забил четыре гола, которые позволили "Форест" преодолеть октябрь без поражений. "Лесники" продолжили эту серию в ноябре и сейчас занимают третье место в Премьер-Лиге.



Вуд стал первым игроком "Форест" и первым новозеландцем, завоевавшим награду Игроку Месяца, на которую на сей раз также претендовали Факундо Буонанотте, Йошко Гвардиол, Бриан Мбемо, Коул Палмер, Букайо Сака, Марц Сельс и Данни Уэлбек.



А приз Тренеру Месяца достался Эшпириту Санту, под руководством которого "Форест" сыграл вничью с "Челси" (1:1) и победил "Кристал Пэлас" (1:0) с "Лестером" (1:3) в октябре.



В борьбе за престижную награду 50-летний португалец опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Фабиана Хюрцелера из "Брайтона" и Арне Слота из "Ливерпуля".



Добавим, Нуну был признан Тренером Месяца уже пятый раз в своей карьере. Только 11 специалистов получали эту награду чаще.



