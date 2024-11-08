Ван Нистелрой сосредоточен на матче с "Лестером"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что сосредоточен на матче с "Лестером", а не на своем будущем.

Домашнее противостояние с "Лестером" в воскресенье станет последним матчем для Ван Нистелроя в его временной роли.



Однако Рууд предпочитает не забегать вперед и верит, что приходящий ему на смену Рубен Аморим тоже сосредоточен на своем последнем матче в "Спортинге".



"Сейчас мне важно продолжить свою работу, отталкиваясь от результатов матчей против "Лестера", "Челси", ПАОКа. Думаю, мы можем отталкиваться от игры во втором тайме (против ПАОКа), а также от результата".



"Это первая домашняя победа в еврокубках за год. Мы упоминали это в раздевалке, и настало время изменить это".



"Игроки потрудились очень хорошо. В воскресенье будет большой матч для нас в лиге, и мы хотим снова показать хорошую игру".



"Кажется, Аморим сказал, что он сосредоточен на "Браге", а я сосредоточен на "Лестере". Думаю, это говорит о том, что наш фокус — на сегодняшнем дне и на том, чтобы получить максимальную отдачу от команды".



"Дайте ему сосредоточиться на "Браге", а я сосредоточусь на "Лестере". Что будет затем, увидим", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.