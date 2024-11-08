Слот отказывается обсуждать истекающие контракты своих звезд

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не будет публично обсуждать истекающие контракты своих звездных игроков.

В конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Виргилом Ван Дейком, Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом. Все трое находятся на ведущих ролях в команде Слот.



Слот погружен в процесс переговоров с игроками, однако роль Арне не позволяет ему делать публичных заявлений на этот счет.



"Было бы странно, если бы я не влиял на продление контрактов с игроками, хотя теперь я являюсь главным тренером, и благодаря этому иногда удобно говорить: "Я — главный тренер, я больше не менеджер! Поэтому идите и обсудите контракты с кем-нибудь другим!"



"Думаю, если обобщать, контрактными ситуациями занимаются ответственные за это люди. Я являюсь одним из них, но я не должен говорить об этом на публику, поэтому я говорю об этом с Ричардом (Хьюзом, спортивным директором). У нас есть место, где мы разговариваем, и это не перед микрофоном с вами, парни", — цитирует Слот Sky Sports.