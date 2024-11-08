Мареске стыдно из-за того, что Нкунку и Фелиш мало играют в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ему стыдно из-за дефицита игровых минут Кристофера Нкунку и Жоау Фелиша в Премьер-Лиге.

Накануне Нкунку и Фелиш оформили по дублю в победном для "Челси" матче Лиги Конференций против "Ноа" (8:0).



Лига Конференций и Кубок Лиги дают Нкунку с Фелишем возможность получать практику в этом сезоне, потому что в рамках Премьер-Лиги оба игрока не проходят в стартовый состав "синих", и Мареске от этого не совсем комфортно.



"Мне стыдно из-за Кристо, потому что в предсезонный период он был нашим лучшим игроком".



"Но поскольку нам нужно адаптировать игроков, мы используем его в качестве нападающего, зная, что он не является 9-м номером. Кристо похож на Жоау — если они продолжат трудиться таким образом, они будут получать минуты в Премьер-Лиге".



"Из-за Жоау мне тоже стыдно, я бы хотел давать ему больше минут в Премьер-Лиге".



"Но нам нужен оборонительный баланс. Мы не можем играть с Жоау, Коулом (Палмером) и Крисом одновременно. Я бы хотел выпускать их всех на поле вместе, но вам также нужно и обороняться. У меня нет никаких сомнений, что Жоау будет получать минуты в Премьер-Лиге, если продолжит в том же духе", — цитирует Мареску Football.London.