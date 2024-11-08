"Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в Сане
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в приглашении вингера немецкой "Баварии" Лероя Сане.
Действующий контракт Сане с "Баварией" истекает следующим летом, и пока сторонам не удается договориться о продлении сотрудничества.
В этом сезоне Сане еще не попадал в стартовый состав "Баварии" с учетом всех соревнований, что лишь дополнительно наводит Лероя на мысли о смене клуба.
По информации Кристиана Фалька из Bild, "Юнайтед" уже сделал свой запрос насчет Сане, выразив заинтересовать в приглашении 28-летнего игрока сборной Германии свободным агентом.
Также интерес к Сане проявляет "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета знает Лероя по совместной работе в "Манчестер Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле.
Так или иначе, Сане пока не принял окончательное решение насчет своего будущего и сделает это после очередного раунда переговоров с "Баварией".
08.11.2024 12:00
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