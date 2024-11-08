"Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в Сане

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в приглашении вингера немецкой "Баварии" Лероя Сане.

Действующий контракт Сане с "Баварией" истекает следующим летом, и пока сторонам не удается договориться о продлении сотрудничества.



В этом сезоне Сане еще не попадал в стартовый состав "Баварии" с учетом всех соревнований, что лишь дополнительно наводит Лероя на мысли о смене клуба.



По информации Кристиана Фалька из Bild, "Юнайтед" уже сделал свой запрос насчет Сане, выразив заинтересовать в приглашении 28-летнего игрока сборной Германии свободным агентом.



Также интерес к Сане проявляет "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета знает Лероя по совместной работе в "Манчестер Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле.



Так или иначе, Сане пока не принял окончательное решение насчет своего будущего и сделает это после очередного раунда переговоров с "Баварией".