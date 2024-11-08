Скоулз: "Диалло прошел прослушивание перед Аморимом"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед Пол Скоулз считает, что Амад Диалло может стать ключевым игроком при новом главном тренере Рубене Амориме.
Ожидается, что при Амориме "Юнайтед" изменит свою игровую схему на 3-4-2-1 или 3-4-3, как это с успехом работало у Рубена в "Спортинге".
Это позволит вингбекам оставаться высоко по полю, а вингерам лучше поддерживать единственного нападающего, практически действуя в качестве плеймейкеров.
Накануне "Юнайтед" победил ПАОК в Лиге Европе со счетом 2:0 благодаря дублю Диалло, и Скоулз уверен, что Амад произвел хорошее впечатление на Аморима.
"Думаю, это было почти как прослушивание для него, почти как прослушивание на эту роль 10-го номера. Думаю, из этой горстки незаметных игроков он был лучшим".
"Еще в первом тайме, спустя 20 минут, мы говорили, что он выглядит ярче всех на поле, и он подтвердил это во втором тайме".
"В этом сезоне он то попадает в состав, то нет, но у них есть конкуренция. Сейчас он вышел и сделал серьезную заявку на эту позицию. Наверное, он заслуживает выйти в старте на выходных после этого", — сообщил Скоулз TNT Sports.
08.11.2024 11:00
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