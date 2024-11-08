Штейдтен может заменить Эду в "Арсенале"

Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен является одним из кандидатов "Арсенала" на замену Эду в качестве спортивного директора.

В минувший понедельник "Арсенал" объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора "канониров".



Теперь Эду предстоит отработать шесть месяцев, после чего он сможет откликнуться на "другой вызов", которым он мотивировал свое решение уйти. Этот срок как раз истекает в преддверии трансферного окна следующим летом.



Решение Эду стало сюрпризом для "Арсенала", однако "канониры" обладают сильной командой руководителей, благодаря чему клуб не будет спешить с назначением нового спортивного директора.



По информации The Telegraph, одним из кандидатов, привлекших внимание "Арсенала", является Штейдтен, который был назначен техническим директором "Вест Хэма" в июле 2023. Прежде 45-летний немец занимал аналогичную роль в "Байере".



Минувшим летом Штейдтен пригласил Хулена Лопетеги на должность главного тренера "Вест Хэма", а также потратил свыше 100 миллионов фунтов на трансферы, и по обоим пунктам к Тиму есть большие вопросы.



В данный момент Лопетеги находится на волоске от увольнения, тогда как многие новички "Вест Хэма" — вроде Никласа Фюллькруга — себя пока никак не проявили.