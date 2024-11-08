Мареска объяснил замену Фернандеса в перерыве

Энцо Фернандес Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил замену полузащитника Энцо Фернандеса в перерыве матча Лиги Конференций против армянского "Ноа".

В последнее время не утихают слухи о том, что Фернандес конфликтует с Мареской и уже в январе может покинуть "Челси".

Несмотря на эти спекуляции, Эрнандес появился в стартовом составе "Челси" накануне вечером и в течение девяти минут отдал три результативные передачи.

И хотя уже в перерыве Мареска заменил 23-летнего аргентинца, это решение было принято исключительно по тактическим соображениям.

"Он в порядке. Это было просто техническое решение. Не более того. Все было нормально", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Лига Конференций, Мареска, Ноа, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2024 09:00

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