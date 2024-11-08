Ван Нистелрой: "Диалло был превосходен"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой похвалил вингера Амада Диалло после победы 2:0 над ПАОКом.

Накануне вечером Диалло появился в стартовом составе впервые за более чем месяц, и именно Амад своим дублем во втором тайме обеспечил "Юнайтед" первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы.



После матча на "Олд Траффорд" Ван Нистелрой похвалил Диалло. Особенно бывшему нападающему "Юнайтед" понравился второй гол 22-летнего ивуарийца.



"Думаю, его второй гол показал все, чем обладает Амад Диалло. Он пошел в борьбу с защитником ПАОКа, затем устремился на ударную позицию и нанес классный обводящий удар. Этого гол его характеризует".



"Думаю, он был превосходен. Он был нашим лучшим игроком в первом тайме. Он уже выглядел резко и хорошо действовал. Во втором тайме он решил исход матча в нашу пользу двумя важными голами, поэтому он справился превосходно".



"Он обладает отличным характером, он трудяга. Он показывает свой настрой на каждой тренировке, а также выполняет дополнительные упражнения. Каждый день после тренировки он подходит ко мне и хочет дополнительно поработать над ударом, прострелом, игрой один на один, игрой головой и так далее".



"Он сосредоточен на том, чтобы постоянно учиться, становиться лучше, жить жизнью профессионала, чтобы получить максимальную отдачу от своей карьеры".



"Он так много матчей не выходил в старте, но показал отличную игру сегодня, поэтому я очень им доволен", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.