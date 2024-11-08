Мареска доволен настроем "Челси" на матч с "Ноа"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отметил профессионализм и настрой своей команды в матче Лиги Конференций против армянского "Ноа".

Накануне "Челси" разнес в клочья "Ноа", забив восемь голов без ответа, причем шесть из них пришлись уже на первый тайм, когда "синие" постоянно угрожали чужим воротам.



Мареска доволен, что его подопечные не позволили себе расслабиться в этом матче, который изначально выглядел проходным, учитывая разницу в классе соперников.



"Игроки в очередной раз показали, насколько они профессиональны и серьезно настроены. В такого рода матчах очень легко расслабиться, а футбол полон сюрпризов".



"Я попросил их показать, насколько они серьезно настроены, и они сделали это. Это важное послание для всех нас".



"В таких матчах никогда не бывает легко. Если ты не готов духом, если ты не настроен серьезно, ты можешь сбавить обороты против любой команды. Наш серьезный настрой — это самое важное", — цитирует Мареску Sky Sports.