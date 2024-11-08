"Арсенал" готов потратить полгода на поиски замены Эду

"Арсенал" готов к тому, что поиски нового спортивного директора займут до полугода.

Эта неделя началась для "Арсенала" с того, что лондонский клуб объявил о расставании со своим спортивным директором Эду, который, как ожидается, перейдет на работу к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



По информации The Guardian, сперва Эду обязан отработать шесть месяцев в "Арсенале", прежде чем будет отпущен из клуба. В этот период полномочия бразильца будут ограничены, а на первый план выйдет его заместитель Джейсон Айто.



"Арсенал" уже начал поиски нового спортивного директора, предпочитая найти специалиста с опытом, однако на "Эмирейтс" готовы к тому, что этот процесс не будет быстрым.