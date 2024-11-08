"Челси" забил "Ноа" восемь безответных мячей в Лиге Конференций

"Челси" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Конференций, камня на камне не оставив от армянского "Ноа" — 8:0.

"Синие" открыли счет уже на 12-й минуте, когда Энцо Фернандес подал угловой, а Тосин Адарабиойо нанес удар головой — 1:0.



Практически сразу "Ноа" пропустил еще раз. Марк Гиу перехватил поперечную передачу от одного защитника к другому и устремился к воротам — 2:0.



На 18-й минуте уже Аксель Дисаси головой замкнул подачу Фернандесом углового — 3:0.



Прошло еще три минуты, и свой гол забил Жоау Фелиш, реализовав выход один на один с голкипером — 4:0.



До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах гостей. Сперва обводящим ударом с подступов к штрафной отметился Михаил Мудрик — 5:0. Затем Фелиш ворвался в штрафную, на смене курса ушел от защитника и поразил ворота — 6:0.



В начале второго тайма "Челси" слегка сбавил обороты, и очередного гола пришлось ждать до 69-й минуты, когда Кристофер Нкунку вышел один на один, с первой попытки не смог пробить голкипера, но тут же снова завладел мячом и с острого угла поразил цель — 7:0.



Точку в матче на 76-й минуте поставил все тот же Нкунку, реализовав заработанный Кирнаном Дьюсбери-Холлом пенальти — 8:0.



"Челси" (Англия) — "Ноа" (Армения) — 8:0 (6:0)



Голы: Адарабиойо 12, Гиу 13, Дисаси 18, Фелиш 21, 41, Мудрик 39, Нкунку 69, 76 (пен).



"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Касадеи 45), Джордж (Чуквуэмека 68), Нкунку (Рак-Сакьи 80), Фелиш, Мудрик, Гиу (Дьюсбери-Холл 45).