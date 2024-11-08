"Челси" забил "Ноа" восемь безответных мячей в Лиге Конференций

Челси "Челси" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Конференций, камня на камне не оставив от армянского "Ноа" — 8:0.

"Синие" открыли счет уже на 12-й минуте, когда Энцо Фернандес подал угловой, а Тосин Адарабиойо нанес удар головой — 1:0.

Практически сразу "Ноа" пропустил еще раз. Марк Гиу перехватил поперечную передачу от одного защитника к другому и устремился к воротам — 2:0.

На 18-й минуте уже Аксель Дисаси головой замкнул подачу Фернандесом углового — 3:0.

Прошло еще три минуты, и свой гол забил Жоау Фелиш, реализовав выход один на один с голкипером — 4:0.

До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах гостей. Сперва обводящим ударом с подступов к штрафной отметился Михаил Мудрик — 5:0. Затем Фелиш ворвался в штрафную, на смене курса ушел от защитника и поразил ворота — 6:0.

В начале второго тайма "Челси" слегка сбавил обороты, и очередного гола пришлось ждать до 69-й минуты, когда Кристофер Нкунку вышел один на один, с первой попытки не смог пробить голкипера, но тут же снова завладел мячом и с острого угла поразил цель — 7:0.

Точку в матче на 76-й минуте поставил все тот же Нкунку, реализовав заработанный Кирнаном Дьюсбери-Холлом пенальти — 8:0.

"Челси" (Англия) — "Ноа" (Армения) — 8:0 (6:0)

Голы: Адарабиойо 12, Гиу 13, Дисаси 18, Фелиш 21, 41, Мудрик 39, Нкунку 69, 76 (пен).

"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Касадеи 45), Джордж (Чуквуэмека 68), Нкунку (Рак-Сакьи 80), Фелиш, Мудрик, Гиу (Дьюсбери-Холл 45).


Метки Лига Конференций, Ноа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2024 01:00

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  1. closer 08.11.2024 01:34 # closer
    На улицах Еревана сегодня праздник

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  2. ohrannik 08.11.2024 01:10 # ohrannik
    Сколько забили охраннику?

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  3. hachidlo 08.11.2024 01:05 # hachidlo
    УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

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  4. gucman 08.11.2024 01:04 # gucman
    Нормально. Обкатали резерв, дали минуты молодежи, ну и такой разнос в целом должен положительно сказаться на настроении команды в преддверии дерби.

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  5. skydreams 08.11.2024 01:03 # skydreams
    Сча бы Ким Кардашьян палку кинуть, а лучше 8…

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  6. bembo 08.11.2024 01:01 # bembo
    Учитесь, пидралики гейбоевичи как прославлять англию в ЕВРОПКЕ то

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  7. skydreams 08.11.2024 01:00 # skydreams
    ГЕГЕГПРЕСЕНГСИ!!!

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