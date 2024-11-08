Диалло принес МЮ победу над ПАОКом

"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы, одолев дома греческий ПАОК благодаря дублю Амада Диало — 2:0.

Временный тренер "красных дьяволов" Рууд Ван Нистелрой освежил стартовый состав своей команды с помощью Кристиана Эриксена, Мейсона Маунта и Амада Диалло.



"Юнайтед" владел некоторым преимуществом в первом тайме, но атаковал недостаточно энергично и за 45 минут лишь раз побил в створ. Вдобавок лучший момент до перерыва имел ПАОК.



В начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Бруну Фернандеш навесил к дальней штанге, где Диалло головой по дуге забросил мяч в ворота — 1:0.



На 77-й минуте Диалло закрепил за собой статус главного героя матча. Амад перехватил мяч на чужой половине поля и, не входя в штрафную, нанес классный удар — 2:0.



"Юнайтед" показал далеко не самую выразительную игру, особенно с учетом домашнего характера матча, но, по крайней мере, одержал победу — свою первую в Европе за более чем год.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПАОК (Греция) — 2:0 (0:0)



Голы: Диалло 50, 77.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Линделеф, Эванс, Далот (Мартинес 65), Каземиро, Угарте (Эриксен 65), Диалло (Маунт 81), Фернандеш, Гарначо (Рэшфорд 65), Хейлунд (Зиркзее 90).