МЮ может попытаться купить Брантуэйта уже в январе
"Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта уже в январе.
Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед" после того, как "Эвертон" отклонил несколько предложений "красных дьяволов" по Джарраду минувшим летом.
Вернувшийся после травмы Брантуэйт не попадал в стартовый состав "Эвертона" на два последних матчах, и эта ситуация ситуация привлекла внимание не только "Юнайтед", но и других грандов Премьер-Лиги.
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не хочет терять Брантуэйта посреди сезона, но понимает, что смог бы использовать деньги с продажи Джаррада для укрепления состава.
Помимо этого, в данный момент "Эвертон", учитывая свое финансовое положение, не может предложить 22-летнему англичанину новый контракт.
Все эти факторы подталкивают "Юнайтед" к тому, чтобы попытаться приобрести Брантуэйта уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.
08.11.2024 00:05
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так ведь писали уже,что у МЮ денег особо нет на зимнее ТО. на какие шиши его покупать-то?
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