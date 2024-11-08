МЮ может попытаться купить Брантуэйта уже в январе

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта уже в январе.

Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед" после того, как "Эвертон" отклонил несколько предложений "красных дьяволов" по Джарраду минувшим летом.

Вернувшийся после травмы Брантуэйт не попадал в стартовый состав "Эвертона" на два последних матчах, и эта ситуация ситуация привлекла внимание не только "Юнайтед", но и других грандов Премьер-Лиги.

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не хочет терять Брантуэйта посреди сезона, но понимает, что смог бы использовать деньги с продажи Джаррада для укрепления состава.

Помимо этого, в данный момент "Эвертон", учитывая свое финансовое положение, не может предложить 22-летнему англичанину новый контракт.

Все эти факторы подталкивают "Юнайтед" к тому, чтобы попытаться приобрести Брантуэйта уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2024 00:05

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  1. danilych89 08.11.2024 01:20 # danilych89
    так ведь писали уже,что у МЮ денег особо нет на зимнее ТО. на какие шиши его покупать-то?

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