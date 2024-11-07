"Тоттенхэм" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы

"Тоттенхэм" вдесятером проиграл в гостях у "Галатасарая" в рамках Лиги Европы — 3:2.

В стартовом составе "шпор" произошло сразу семь изменений относительно победы 4:1 над "Астон Виллой" в минувшее воскресенье. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Арчи Грей, Лукас Бергвалл и Уилл Ланкшир.



"Галатасарай" открыл счет уже на шестой минуте, когда Юнус Акгюн пробил с лету по мячу, отброшенному Греем за пределы штрафной площади — 1:0.



Однако вскоре "Тоттенхэм" ответил своим быстрым голом. Грей выполнил заброс на Бреннана Джонсона, а тот вывел на пустые ворота Ланкшира — 1:1.



Все-таки хозяева выглядели предпочтительнее и на 31-й минуте снова вышли вперед. Раду Дрэгушин потерял мяч на своей половине поля, и уже через мгновение Дрис Мертенс сделал передачу низом в центр штрафной, где Осимхен в касание направил мяч в ворота — 2:1.



А на 39-й минуте Осимхен оформил дубль. Затесавшись меж двух защитников, Виктор ногой переправил мяч в сетку после заброса верхом на подступы к вратарской — 3:1.



На 60-й минуте Ланкшир схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Положение "шпор" усложнилось до предела.



Однако гости не захотели выбрасывать белый флаг. На 69-й минуте Деян Кулусевски прострелил к ближней штанге, где Доминик Соланке опередил голкипера и пяткой поразил ворота — 3:2.



Сотворить сенсацию и сравнять счет "Тоттенхэм" уже не смог, хотя у Кулусевски был момент для этого в компенсированное время.



В первом тайме оборона "Тоттенхэма" была похожа на решето. Пропустив трижды до перерыва, "шпоры" просто не могли рассчитывать на положительный результат.



"Галатасарай" (Турция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:2 (3:1)



Голы: Акгюн 6, Осимхен 31, 39 — Ланкшир 18, Соланке 69.



"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Бергвалл, Биссума, Мэддисон (Сарр 66), Джонсон (Бентанкур 45), Ланкшир, Сон (Кулусевски 45).



Удаление: Ланкшир 60.