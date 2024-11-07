"Тоттенхэм" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы

Осимхен "Тоттенхэм" вдесятером проиграл в гостях у "Галатасарая" в рамках Лиги Европы — 3:2.

В стартовом составе "шпор" произошло сразу семь изменений относительно победы 4:1 над "Астон Виллой" в минувшее воскресенье. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Арчи Грей, Лукас Бергвалл и Уилл Ланкшир.

"Галатасарай" открыл счет уже на шестой минуте, когда Юнус Акгюн пробил с лету по мячу, отброшенному Греем за пределы штрафной площади — 1:0.

Однако вскоре "Тоттенхэм" ответил своим быстрым голом. Грей выполнил заброс на Бреннана Джонсона, а тот вывел на пустые ворота Ланкшира — 1:1.

Все-таки хозяева выглядели предпочтительнее и на 31-й минуте снова вышли вперед. Раду Дрэгушин потерял мяч на своей половине поля, и уже через мгновение Дрис Мертенс сделал передачу низом в центр штрафной, где Осимхен в касание направил мяч в ворота — 2:1.

А на 39-й минуте Осимхен оформил дубль. Затесавшись меж двух защитников, Виктор ногой переправил мяч в сетку после заброса верхом на подступы к вратарской — 3:1.

На 60-й минуте Ланкшир схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Положение "шпор" усложнилось до предела.

Однако гости не захотели выбрасывать белый флаг. На 69-й минуте Деян Кулусевски прострелил к ближней штанге, где Доминик Соланке опередил голкипера и пяткой поразил ворота — 3:2.

Сотворить сенсацию и сравнять счет "Тоттенхэм" уже не смог, хотя у Кулусевски был момент для этого в компенсированное время.

В первом тайме оборона "Тоттенхэма" была похожа на решето. Пропустив трижды до перерыва, "шпоры" просто не могли рассчитывать на положительный результат.

"Галатасарай" (Турция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:2 (3:1)

Голы: Акгюн 6, Осимхен 31, 39 — Ланкшир 18, Соланке 69.

"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Бергвалл, Биссума, Мэддисон (Сарр 66), Джонсон (Бентанкур 45), Ланкшир, Сон (Кулусевски 45).

Удаление: Ланкшир 60.


Метки Галатасарай, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2024 22:45

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 08.11.2024 00:04 # hachidlo
    Где носачи? Почему гусейнович, пиноккио из сургута и бабуся перешли в рид онли??? Смазка закончилась?

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  2. sellman 07.11.2024 23:57 # sellman
    Что такое Челси? Для слепых он — зрения. Для голодающих — шеф-повар. Для страдающих от жажды — вода. Если Челси играет — я смотрю. Если не играет — я грущу. Если у Челси только один миллиард фанатов — я в их числе. Если их нет — значит мира не существует.

    Аве, Челси!
    Славси, ИМПЕРАТОРСИ!

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  3. bembo 07.11.2024 23:52 # bembo
    жаль канешн что такой голешник мудря розрядил в никому не нужном матче при счете 4-0

    лучше бы на пидраликов припас такой ворлд класс станнер1!!!!!

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  4. skydreams 07.11.2024 23:52 # skydreams
    Скоро так же колбасников гасить будем, надо только время сыграться этой МАШИНЕ

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  5. hachidlo 07.11.2024 23:51 # hachidlo
    lfcmikki14

    Андрей, я написал чёрным по белому. Если бы в мою страну пришли люди и стали воевать и тп. Я бы пошёл защищать. А не искал бы отмазки мест нет и тп. Как и любой мужчина. Что тут непонятного?

    Источник: http://fapl.ru/posts/111067/?c=1#c7984025

    Челси 6-0 Ереванси. Прилюдная казнь носачей. Гусейнович, пора!

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  6. sellman 07.11.2024 23:50 # sellman
    Кто такой Мудрик? Для слепых он — зрения. Для голодающих — шеф-повар. Для страдающих от жажды — вода. Если Мудрик думает — я соглашаюсь. Если говорит — я слушаю. Если к Мудрика только один фанат — это я. Если их нет — значит, и я не существую.

    Гаси их, Миша! Лупи, Михаиииил

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  7. skydreams 07.11.2024 23:49 # skydreams
    6 забили и минуты добавил, судья приколист)

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  8. bembo 07.11.2024 23:49 # bembo
    6 голов за тайм, +1 минуту добавил
    норм судейка тащит гусейновичей

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  9. lebedev-rma 07.11.2024 23:47 # lebedev-rma
    Нормально так носачам ремейк 1915 года устраивают в Лондоне

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  10. bembo 07.11.2024 23:44 # bembo
    чо с ебалой у гейсейновичей?

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  11. electric 07.11.2024 23:44 # electric
    как же е6ашим!

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  12. pyatorochka 07.11.2024 23:44 # pyatorochka
    Миша провел охраннику по сепарским губам. Слава ЗСУ!

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  13. skydreams 07.11.2024 23:43 # skydreams
    Жирортика жалко((

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  14. hachidlo 07.11.2024 23:43 # hachidlo
    Арийских хлопец просто карает шерстяных. Казнит. Лилово-краповые ипала гусейновича, бабуси и мелшота прямо сейчас представили в 4к? Ожидается горение в сообщениях на фупле.

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  15. skydreams 07.11.2024 23:43 # skydreams
    Чмудрик пушка страшная

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  16. bembo 07.11.2024 23:42 # bembo
    мудрик воткнул ворлд класс

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  17. electric 07.11.2024 23:42 # electric
    мудриииииииииииииииииииииииииик!

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  18. hachidlo 07.11.2024 23:36 # hachidlo
    Как же ебут армяшек.
    Так, гусейновича и сургутского пиноккио уже вычислили на поле?

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  19. vesti 07.11.2024 23:31 # vesti
    Хочу поздравить Трампа с победой на выборах президента США, заявил Пыпа. Так бы и сразу.

    Он заявил, что не считает зазорным и самому позвонить Трампу. А разговоров то было.

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  20. bembo 07.11.2024 23:24 # bembo
    ну ета ни сирьозна

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