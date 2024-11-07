"Тоттенхэм" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы
"Тоттенхэм" вдесятером проиграл в гостях у "Галатасарая" в рамках Лиги Европы — 3:2.
В стартовом составе "шпор" произошло сразу семь изменений относительно победы 4:1 над "Астон Виллой" в минувшее воскресенье. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Арчи Грей, Лукас Бергвалл и Уилл Ланкшир.
"Галатасарай" открыл счет уже на шестой минуте, когда Юнус Акгюн пробил с лету по мячу, отброшенному Греем за пределы штрафной площади — 1:0.
Однако вскоре "Тоттенхэм" ответил своим быстрым голом. Грей выполнил заброс на Бреннана Джонсона, а тот вывел на пустые ворота Ланкшира — 1:1.
Все-таки хозяева выглядели предпочтительнее и на 31-й минуте снова вышли вперед. Раду Дрэгушин потерял мяч на своей половине поля, и уже через мгновение Дрис Мертенс сделал передачу низом в центр штрафной, где Осимхен в касание направил мяч в ворота — 2:1.
А на 39-й минуте Осимхен оформил дубль. Затесавшись меж двух защитников, Виктор ногой переправил мяч в сетку после заброса верхом на подступы к вратарской — 3:1.
На 60-й минуте Ланкшир схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Положение "шпор" усложнилось до предела.
Однако гости не захотели выбрасывать белый флаг. На 69-й минуте Деян Кулусевски прострелил к ближней штанге, где Доминик Соланке опередил голкипера и пяткой поразил ворота — 3:2.
Сотворить сенсацию и сравнять счет "Тоттенхэм" уже не смог, хотя у Кулусевски был момент для этого в компенсированное время.
В первом тайме оборона "Тоттенхэма" была похожа на решето. Пропустив трижды до перерыва, "шпоры" просто не могли рассчитывать на положительный результат.
"Галатасарай" (Турция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:2 (3:1)
Голы: Акгюн 6, Осимхен 31, 39 — Ланкшир 18, Соланке 69.
"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Бергвалл, Биссума, Мэддисон (Сарр 66), Джонсон (Бентанкур 45), Ланкшир, Сон (Кулусевски 45).
Удаление: Ланкшир 60.
07.11.2024 22:45
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Где носачи? Почему гусейнович, пиноккио из сургута и бабуся перешли в рид онли??? Смазка закончилась?
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Что такое Челси? Для слепых он — зрения. Для голодающих — шеф-повар. Для страдающих от жажды — вода. Если Челси играет — я смотрю. Если не играет — я грущу. Если у Челси только один миллиард фанатов — я в их числе. Если их нет — значит мира не существует.
Аве, Челси!
Славси, ИМПЕРАТОРСИ!
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жаль канешн что такой голешник мудря розрядил в никому не нужном матче при счете 4-0
лучше бы на пидраликов припас такой ворлд класс станнер1!!!!!
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Скоро так же колбасников гасить будем, надо только время сыграться этой МАШИНЕ
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lfcmikki14
Андрей, я написал чёрным по белому. Если бы в мою страну пришли люди и стали воевать и тп. Я бы пошёл защищать. А не искал бы отмазки мест нет и тп. Как и любой мужчина. Что тут непонятного?
Источник: http://fapl.ru/posts/111067/?c=1#c7984025
Челси 6-0 Ереванси. Прилюдная казнь носачей. Гусейнович, пора!
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Кто такой Мудрик? Для слепых он — зрения. Для голодающих — шеф-повар. Для страдающих от жажды — вода. Если Мудрик думает — я соглашаюсь. Если говорит — я слушаю. Если к Мудрика только один фанат — это я. Если их нет — значит, и я не существую.
Гаси их, Миша! Лупи, Михаиииил
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6 забили и минуты добавил, судья приколист)
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6 голов за тайм, +1 минуту добавил
норм судейка тащит гусейновичей
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Нормально так носачам ремейк 1915 года устраивают в Лондоне
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чо с ебалой у гейсейновичей?
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как же е6ашим!
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Миша провел охраннику по сепарским губам. Слава ЗСУ!
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Жирортика жалко((
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Арийских хлопец просто карает шерстяных. Казнит. Лилово-краповые ипала гусейновича, бабуси и мелшота прямо сейчас представили в 4к? Ожидается горение в сообщениях на фупле.
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Чмудрик пушка страшная
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мудрик воткнул ворлд класс
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мудриииииииииииииииииииииииииик!
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Как же ебут армяшек.
Так, гусейновича и сургутского пиноккио уже вычислили на поле?
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Хочу поздравить Трампа с победой на выборах президента США, заявил Пыпа. Так бы и сразу.
Он заявил, что не считает зазорным и самому позвонить Трампу. А разговоров то было.
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ну ета ни сирьозна
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