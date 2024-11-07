Шешко — цель для "Арсенала" на 2025 год

"Арсенал" рассматривает нападающего немецкого РБ Лейциг" Беньямина Шешко своей целью на одно из двух ближайших трансферных окон.

"Арсенал" хотел приобрести Шешко еще минувшим летом, однако Беньямин испугался конкуренции с Каем Хаверцем и отверг интерес из Лондона.



Вместо этого Шешко остался в Лейпциге и заключил новый контракт, который предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, Шешко по-прежнему находится на радаре у "Арсенала", который может активировать пункт о выкупе 21-летнего словенца уже в январе или в конце сезона.



Упомянутый Хаверц очень сильно завершил прошлый сезон, но в новом выглядит не слишком убедительно, а разделить с Каем бомбардирское бремя никто в "Арсенале" не смог.