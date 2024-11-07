Шешко — цель для "Арсенала" на 2025 год
"Арсенал" рассматривает нападающего немецкого РБ Лейциг" Беньямина Шешко своей целью на одно из двух ближайших трансферных окон.
"Арсенал" хотел приобрести Шешко еще минувшим летом, однако Беньямин испугался конкуренции с Каем Хаверцем и отверг интерес из Лондона.
Вместо этого Шешко остался в Лейпциге и заключил новый контракт, который предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.
Как сообщает Daily Mail, Шешко по-прежнему находится на радаре у "Арсенала", который может активировать пункт о выкупе 21-летнего словенца уже в январе или в конце сезона.
Упомянутый Хаверц очень сильно завершил прошлый сезон, но в новом выглядит не слишком убедительно, а разделить с Каем бомбардирское бремя никто в "Арсенале" не смог.
07.11.2024 22:00
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Последние комментарии:
Как он сейчас играет, в свои 21, 55 - это подарок.
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Шешко этот просто дно, честно говоря...лучше Дьекереша бы рассмотрели
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Да Хаверц тут не причем. Парнишка пашет нормально, но сидит на голодном пайке. Моментов у него очень мало и это проблема всей команды.
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