Райс будет играть с переломом пальца

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс продолжит играть, несмотря на перелом пальца ноги.

Полностью сыграв матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд, 25-летний Райс внезапно пропустил выезд "Арсенала" к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов накануне.



Как сообщает BBC, отсутствие Райса на "Сан-Сиро" было связано с тем, что против "сорок" Деклан получил перелом одного из пальцев ноги.



Однако эта проблема является незначительной и не помешает Райсу принять участие в дерби против "Челси" в ближайшее воскресенье, а также откликнуться на вызов из сборной Англии.