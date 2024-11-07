Райс будет играть с переломом пальца

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс продолжит играть, несмотря на перелом пальца ноги.

Полностью сыграв матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд, 25-летний Райс внезапно пропустил выезд "Арсенала" к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов накануне.

Как сообщает BBC, отсутствие Райса на "Сан-Сиро" было связано с тем, что против "сорок" Деклан получил перелом одного из пальцев ноги.

Однако эта проблема является незначительной и не помешает Райсу принять участие в дерби против "Челси" в ближайшее воскресенье, а также откликнуться на вызов из сборной Англии.


Метки Арсенал, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 418

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 07.11.2024 21:32 # redwhitegun
    Я как то тоже сломал большой палец ноги и не знал об этом, думал просто ушиб. Пол года со сломанным пальцем играл, пока снимок не сделал)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: