Райс будет играть с переломом пальца
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс продолжит играть, несмотря на перелом пальца ноги.
Полностью сыграв матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд, 25-летний Райс внезапно пропустил выезд "Арсенала" к "Интеру" в рамках Лиги Чемпионов накануне.
Как сообщает BBC, отсутствие Райса на "Сан-Сиро" было связано с тем, что против "сорок" Деклан получил перелом одного из пальцев ноги.
Однако эта проблема является незначительной и не помешает Райсу принять участие в дерби против "Челси" в ближайшее воскресенье, а также откликнуться на вызов из сборной Англии.
07.11.2024 21:00
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Я как то тоже сломал большой палец ноги и не знал об этом, думал просто ушиб. Пол года со сломанным пальцем играл, пока снимок не сделал)
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