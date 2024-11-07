Тухель не вмешивался в работу Карсли

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что Томас Тухель не влиял на определение им заявки на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии.

После матчей против Греции и Ирландии на следующей неделе Карсли передаст английскую сборную Тухелю, который заключил с FA контракт до Чемпионата Мира 2026 года.



Однако пока контакт между Карсли и Тухелем был исключительно формальным, и Тухель не вмешивался в работу Ли.



"Он не оказывал никакого влияния на выбор состава. Я общался с ним текстом, но по сути лишь поздравил его. Он относится с большим уважением к моей работе и нашего персонала, поэтому все зависело от нас, как и всегда".



"FA оказала доверие мне и моему штабу на протяжении этих трех сборов, и это огромная привилегия для меня. Мы по-настоящему предвкушаем тяжелый матч в Греции, а также домашний матч с Ирландией".



"Думаю, это действительно хорошее назначение. Мы говорили о том, что сборной нужен тренер с хорошим послужным списком, и Томас этому определенно соответствует".



"Мне не терпится увидеть его работу, и я надеюсь передать ему сильную группу игроков с реальным потенциалом выиграть большой турнир", — цитирует Карсли Evening Standard.