Лопетеги уверен, что улучшит результаты "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги выразить уверенность, что сможет улучшить результаты своей команды.

Согласно слухам, боссы "Вест Хэма" могут уволить Лопетеги в случае поражения от "Эвертона" в ближайшую субботу.



Однако Лопетеги, который лишь минувшим летом сменил Дэвида Мойеса на тренерском мостике "Вест Хэма", не отвлекается на спекуляции насчет своего будущего.



"Бесспорно, мы не рады оставаться на этой позиции. Мы знаем, что в двух последних домашних матчах добивались хороших результатов. Мы сосредоточены на следующем матче против "Эвертона" и имеем прежний настрой. Нас ждет очень хороший матч, и нам нужно быть готовыми. "Эвертон" — наш первый шаг. Мы сосредоточены только на "Эвертоне".



"Я знаю свою ситуацию. Я знаю, что нам нужно прибавить. До конца сезона еще так долго. Уверен, мы сможем преодолеть этот момент, будем побеждать гораздо больше и играть лучше. Я уверен, что это произойдет".



"С самоотдачей игроков все в порядке. У нас есть проблемы из-за отсутствующих игроков, но остальные имеют возможность быть на шаг впереди", — цитирует Лопетеги Evening Standard.