Харвуд-Беллис и Холл вызваны в сборную Англии

Защитники Тэйлор Харвуд-Беллис из "Саутгемптона" и Льюис Холл из "Ньюкасла" были впервые в своих карьерах вызваны в сборную Англии.

На следующей неделе англичане завершат свою кампанию в Лиге Наций, сыграв с Грецией на выезде 14 ноября и Ирландией дома 17 ноября.



Одновременно это будут последние матчи для Ли Карсли в качестве временного тренера английской сборной, которую далее подхватит Томас Тухель.



Напоследок Карсли решил наградить вызовами во взрослую сборную 22-летнего Харвуд-Беллиса и 20-летнего Холла, который очень уверенно выступали за свои клубы в последние недели.



Также можно отметить возвращение в сборную Аарона Рамсдейла и Кертиса Джонса. Джон Стоунс остался за бортом. Харри Магуайр, Киран Триппьер и Кобби Майну не могли претендовать на вызов из-за травм.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Греции и Ирландии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Аарон Рамсдейл ("Саутгемптон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колуилл ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Льюис Холл ("Ньюкасл"), Рико Льюис, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Тэйлор Харвуд-Беллис ("Саутгемптон").



Полузащитники: Конор Галлахер ("Атлетико"), Кертис Джон ("Ливерпуль"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Эйнджел Гомес ("Лилль"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал").



Нападающие: Нони Мадуэке ("Челси"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").