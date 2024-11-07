Ван Нистелрой пока не разговаривал с Аморимом

Рууд Ван Нистелрой Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что пока не разговаривал с Рубеном Аморимом.

Матчем Лиги Европы против ПАОКа в четверг вечером Ван Нистелрой завершит свой период работы в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед".

Уже со следующей недели "красных дьяволов" будет тренировать Аморим, однако Ван Нистелрой еще не контактировал со своим сменщиком и не знает, найдется ли ему место в штабе Рубена.

"Нет, я не разговаривал с ним. Контакта пока не было, никаких изменений в этом отношении. И я не знаю, когда это случится".

"Сейчас сложно комментировать, я ожидаю переговоров. Пока же важнее всего сосредоточиться на ежедневной рутине и матче в Европе завтра".

"Я должен сказать, что чувствую ответственность за то, чтобы хорошо провести эту неделю, и в этом моя задача. На этом я и сосредоточен".

"Я приветствую Рубена, я рад ему помочь, и такова ситуация в данный момент", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.


Метки Аморим, Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2024 17:00

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