Ван Нистелрой пока не разговаривал с Аморимом

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что пока не разговаривал с Рубеном Аморимом.

Матчем Лиги Европы против ПАОКа в четверг вечером Ван Нистелрой завершит свой период работы в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Юнайтед".



Уже со следующей недели "красных дьяволов" будет тренировать Аморим, однако Ван Нистелрой еще не контактировал со своим сменщиком и не знает, найдется ли ему место в штабе Рубена.



"Нет, я не разговаривал с ним. Контакта пока не было, никаких изменений в этом отношении. И я не знаю, когда это случится".



"Сейчас сложно комментировать, я ожидаю переговоров. Пока же важнее всего сосредоточиться на ежедневной рутине и матче в Европе завтра".



"Я должен сказать, что чувствую ответственность за то, чтобы хорошо провести эту неделю, и в этом моя задача. На этом я и сосредоточен".



"Я приветствую Рубена, я рад ему помочь, и такова ситуация в данный момент", — цитирует Ван Нистелроя Sky Sports.