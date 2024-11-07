Невилл не изменил свой прогноз насчет чемпионства "Арсенала"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что по-прежнему рассматривает "Арсенал" фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

"Арсенал" набрал лишь одно очко в трех последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Ньюкаслу" с "Борнмутом" и сыграв вничью с "Ливерпулем".



Теперь "Арсенал" находится уже в семи очках от вершины таблицы, однако Невилл верит, что "канониры" еще смогут нагнать конкурентов, потому что те не выглядят безупречно. Гари верен своему прогнозу, который он дал до старта сезона.



"Возможно, им хочется пожалеть себя, потому что они столкнулись с травмами. Не стоит! Вы можете завоевать титул лиги, стать легендами "Арсенала"! Никому не интересно, что у вас есть травмы. Игроки вернутся, не ждите их".



"У них были тяжелые матчи, и выезд к "Ньюкаслу" — это тяжело. В данный момент к "Арсеналу" есть большие вопросы. Но я не исключаю их из чемпионской гонки — я по-прежнему ставлю на то, что они завоюют титул. Это может быть именно тем, что им нужно. Я могу выглядеть глупо, и через несколько месяцев люди будут крутить эту запись, приговаривая: "О чем, черт возьми, он тогда говорил?"



"Но "Манчестер Сити" не совсем в порядке, "Ливерпуль" не идеален, и порой тебе нужен этот серьезный провал, чтобы затем выдать хорошую серию, поставить на ноги своих игроков и быть опасными. Наберите свою лучшую форму к марту, апрелю и маю — вот тогда вы действительно хотите быть неудержимы", — цитирует Невилла Evening Standard.