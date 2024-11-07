Бадиашиле: "Хочу остаться в "Челси"

Защитник Бенуа Бадиашиле подтвердил, что не собирается уходить из "Челси".

Бадиашиле отметился единственным появлением на замену в этом сезоне Премьер-Лиги, и на фоне дефицита игровых минут появились слухи, что Бенуа может покинуть "Челси" в январе или следующим летом.



На днях журналист Фабрицио Романно утверждал, что "Челси" не помышляет о продаже Бадиашиле, и сам Бенуа придерживается этой же точки зрения.



"Конечно, я хочу остаться. "Челси" — большой клуб. Я знаю, как сложно преуспеть здесь. Но я постараюсь изо всех сил", — цитирует Бадиашиле Sky Sports.