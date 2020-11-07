Мойес заявил, что "Вест Хэм" отозвал предложение о новом контракте

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что у него было на руках предложение о новом контракте с лондонским клубом в прошлом сезоне.

Напомним, Мойес покинул "Вест Хэм" в конце прошлого сезона, когда истек его контракт. Дэвид ушел от "молотобойцев" спустя год после победы в финале Лиги Конференций.



По словам Мойеса, изначально "Вест Хэм" хотел продлить с ним сотрудничество, но пока Дэвид колебался, на фоне ухудшившихся результатов клуб отозвал свое предложение.



"28 декабря мы ("Вест Хэм") победили "Арсенал" на "Эмирейтс", и в тот же день клуб предложил мне новый контракт".



"Затем у нас случилась серия из трех поражений. Мы проиграли "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" и я не подписал контракт, потому что не был уверен, что должен остаться".



"То был не самый впечатляющий контракт, но Дэвис Салливан отозвал его сразу после тех результатов. И мы условились, что примем решение в конце сезона", — цитирует Мойеса Daily Mail.