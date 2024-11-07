Соланке верит, что "Тоттенхэм" может завоевать трофей в этом сезоне

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке уверен, что его команде по силам завоевать трофей в этом сезоне.

Едва ли можно ожидать, что "Тоттенхэм" вмешается в чемпионскую гонку Премьер-Лиги в этом сезоне, однако "шпоры" уже достигли 1/4 финала Кубка Лиги, стремительно продвигаются в плей-офф Лиги Европы, а также у них еще будет Кубок Англии.



Поэтому Соланке, купленный "Тоттенхэмом" у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов минувшим летом, оптимистичен насчет шансов "шпор" прервать свою 16-летнюю бестрофейную серию.



"Мы хотим хорошо выступить в каждом соревновании. Мы знаем, что в футболе многое может случиться. У нас уже есть фундамент, и все мы верим, что можем добиться великих вещей".



"Надеюсь, мы сможем выиграть что-нибудь в этом сезоне. Это было бы огромное достижение. Это то, чего каждый здесь ждет".



"У нас есть состав для этого, и каждый верит, что мы можем. Осталось лишь сделать это", — цитирует Соланке Sky Sports.