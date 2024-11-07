Анонс матчей 4-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои третьи матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ГАЛАТАСАРАЙ — ТОТТЕНХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" пока идет без потерь в Лиге Европе, одержав победы над "Карабахом", "Ференцварошем" и АЗ. "Галатасарай" же набрал семь очков из девяти возможных.



"Тоттенхэм" подходит к этому матчу на фоне воодушевляющей победы 4:1 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



- "Галатасарай" выиграл только один из шести последних матчей против английских команд (2 ничьи, 3 поражения), а с "Тоттенхэмом" прежде еще не встречался.



- Все три своих последних матча против турецких команд "Тоттенхэм" провел против "Бешикташа" (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Галатасарай" лидирует по количеству ударов (64), ударов в створ (27) и xG (8.1), а также забил совместно наибольшее количество голов (9).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" вел в счете 69.3% времени своих матчей — только у "Лацио" этот показатель выше (80%).



- 94% передач "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Европы были короткими, и это высший показатель в соревновании.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит некоторое время с травмой задней поверхности бедра. Кристиан Ромеро также отсутствует, но вернется раньше.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ПАОК 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Это матч станет третьим и одновременно последним для "Манчестер Юнайтед" при Рууде Ван Нистелрое, который далее передаст команду Рубену Амориму.



В данный момент "Юнайтед" имеет в своем активе только три очка в Лиге Европы, сыграв вничью с "Твенте", "Порту" и "Фенербахче".



- "Юнайтед" выиграл все шесть своих домашних матчей против греческих команд с общим счетом 20:1.



- ПАОК проиграл оба последних матча против английских команд (дважды против "Челси"), хотя до этого не знал поражений четыре поединка кряду (2 победы, 2 ничьи).



- "Юнайтед" не может выиграть в еврокубках уже шесть матчей кряду (4 ничьи, 2 поражения), и это худшая серия клуба с 1980-1983 годов (также 6).



- ПАОК проиграл пять из шести последних выездных матчей в Лиге Европы (1 ничья).



К тренировкам с первой командой "Юнайтед" приступил защитник Лени Йоро. Также вернулись в общую группу Кристиан Эриксен, Мейсон Маунт и Антони, но Харри Магуайр и Люк Шоу пока не поправились.