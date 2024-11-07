Анонс матчей 4-го тура Лиги Европы
В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои третьи матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ГАЛАТАСАРАЙ — ТОТТЕНХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" пока идет без потерь в Лиге Европе, одержав победы над "Карабахом", "Ференцварошем" и АЗ. "Галатасарай" же набрал семь очков из девяти возможных.
"Тоттенхэм" подходит к этому матчу на фоне воодушевляющей победы 4:1 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.
- "Галатасарай" выиграл только один из шести последних матчей против английских команд (2 ничьи, 3 поражения), а с "Тоттенхэмом" прежде еще не встречался.
- Все три своих последних матча против турецких команд "Тоттенхэм" провел против "Бешикташа" (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Галатасарай" лидирует по количеству ударов (64), ударов в створ (27) и xG (8.1), а также забил совместно наибольшее количество голов (9).
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" вел в счете 69.3% времени своих матчей — только у "Лацио" этот показатель выше (80%).
- 94% передач "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Европы были короткими, и это высший показатель в соревновании.
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит некоторое время с травмой задней поверхности бедра. Кристиан Ромеро также отсутствует, но вернется раньше.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ПАОК 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Это матч станет третьим и одновременно последним для "Манчестер Юнайтед" при Рууде Ван Нистелрое, который далее передаст команду Рубену Амориму.
В данный момент "Юнайтед" имеет в своем активе только три очка в Лиге Европы, сыграв вничью с "Твенте", "Порту" и "Фенербахче".
- "Юнайтед" выиграл все шесть своих домашних матчей против греческих команд с общим счетом 20:1.
- ПАОК проиграл оба последних матча против английских команд (дважды против "Челси"), хотя до этого не знал поражений четыре поединка кряду (2 победы, 2 ничьи).
- "Юнайтед" не может выиграть в еврокубках уже шесть матчей кряду (4 ничьи, 2 поражения), и это худшая серия клуба с 1980-1983 годов (также 6).
- ПАОК проиграл пять из шести последних выездных матчей в Лиге Европы (1 ничья).
К тренировкам с первой командой "Юнайтед" приступил защитник Лени Йоро. Также вернулись в общую группу Кристиан Эриксен, Мейсон Маунт и Антони, но Харри Магуайр и Люк Шоу пока не поправились.
07.11.2024 12:00
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МЮ победа ставка 100%
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В новом сезоне Премьер-лиги Мойзес Кайседо до сих пор статистически превосходит Деклана Райса из «Арсенала» в нескольких ключевых областях.
Полузащитник «Челси» предпринял 529 попыток передач по сравнению с 372 у Райса, показывая свою роль в построении игры «синих».
Он также превосходит в наземных единоборствах, выиграв 58 из 99 с показателем успеха 58,59%, тогда как Райс выиграл только 22 из 49 поединков (44,9%).
В обороне 23-летний футболист также более активен, имея 17 перехватов, у Райса 9, а также выносы мяча: Кайседо - 12, Райс - 11.
Эй подзалупали, е6ала к осмотру
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