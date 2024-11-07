Эмери — о ляпе Мингса против "Брюгге": "Крупнейшая ошибка, что я видел"

Унаи Эмери и Тайрон Мингс Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что еще никогда не видел такую ошибку, как совершил его защитник Тайрон Мингс в матче Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Накануне "Вилла" впервые потеряла очки в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Брюгге".

Единственный гол "вилланы" пропустили с пенальти, назначенного после того, как Мингс взял в руки находившийся в игре мяч во вратарской площади и отдал его Эмилиано Мартинесу. Эмери просто не понимает, какое затмение нашло на Тайрона.

"Его ошибка совершенно странная. Это крупнейшая ошибка, свидетелем которой я был в своей карьере".

"Мы можем ошибаться при розыгрыше мяча, потому что мы работаем над тем, чтобы контролировать игру через владение мячом, и в первом тайме мы делали это великолепно".

"Мы совершили одну-две потери, но мы всегда были в положении, чтобы вернуть себе мяч, а эта ошибка — очень, очень странная".

"Это не свойственно Мингсу или Мартинесу. Это одна странная ошибка. Это случилось однажды за всю мою жизнь", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Астон Вилла, Брюгге, Лига Чемпионов, Мингс, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2024 11:00

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  1. danilych89 07.11.2024 11:31 # danilych89
    вот она, новая рабочая идея для Пакеты на тотализаторе!))

    (ответить)

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