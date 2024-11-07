Кенда находится на радаре у "Юнайтед"
Юный вингер лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".
Ожидается, что следующим летом "Юнайтед" попытается приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, если шведский бомбардир не покинет Лиссабон раньше.
Однако Дьекереш — не единственный игрок, который может последовать за главным тренером Рубеном Аморимом из "Спортинга" в "Юнайтед".
По информации Manchester Evening News, еще с минувшего лета "красные дьяволы" следят за Кенда, который вышел в стартовом составе на победный для "Спортинга" матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник (4:1).
Выйдя на позицию правого вингера против "Сити", 17-летний португалец проявил себя с лучшей стороны и даже отметился результативной передачей.
Кенда только в августе дебютировал за "Спортинг" и имеет контракт до 2027 года. Матч против "Сити" стал только 17-м для Жеовани за первую команду.
07.11.2024 10:00
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