Кенда находится на радаре у "Юнайтед"

Юный вингер лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что следующим летом "Юнайтед" попытается приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, если шведский бомбардир не покинет Лиссабон раньше.



Однако Дьекереш — не единственный игрок, который может последовать за главным тренером Рубеном Аморимом из "Спортинга" в "Юнайтед".



По информации Manchester Evening News, еще с минувшего лета "красные дьяволы" следят за Кенда, который вышел в стартовом составе на победный для "Спортинга" матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник (4:1).



Выйдя на позицию правого вингера против "Сити", 17-летний португалец проявил себя с лучшей стороны и даже отметился результативной передачей.



Кенда только в августе дебютировал за "Спортинг" и имеет контракт до 2027 года. Матч против "Сити" стал только 17-м для Жеовани за первую команду.