Мареска был бы рад возвращению Джеймса в сборную Англии

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что был бы рад вызову своего капитана Риса Джеймса в сборную Англии.

С сентября 2022 Джеймс сыграл лишь один матч за сборную Англии, появившись на пять минут против Италии в марте 2023. Рис перестал приглашаться в национальную команду из-за постоянных проблем со здоровьем.



Однако в прошлом месяце Джеймс сыграл свои первые минуты в этом сезоне. Рис полностью провел два последних матча "Челси" в Премьер-Лиге.



Мареска не знает, рассчитывает ли временный тренер англичан Ли Карсли на Джеймса, однако Энцо поддержал бы вызов 24-летнего защитника.



"Мы довольны тем, как он прогрессирует у нас в пане физической готовности, а также в плане своей игры. Мы довольны этим. Что касается его вызова в сборную Англии, то я без понятия".



"Нет, мне всегда нравится, когда моих игроков вызывают в свои сборные, потому что это хорошо для клуба, хорошо для игрока, хорошо для тренера, хорошо для всех. Но я не знаю, будет ли он вызван", — цитирует Мареску Evening Standard.