"Юнайтед" планирует подписать двух игроков в январе

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить два приобретения под своего нового главного тренера Рубена Аморима в зимнее трансферное окно.

По информации Sky Sports Germany, "Юнайтед" надеется обзавестись центральным полузащитником в январе, внимательно наблюдая за ситуацией Леона Горецки в "Баварии".



В этом сезоне Горецка еще не попадал в стартовый состав "Баварии", лишь отметившись несколькими появлениями на замену, однако в данный момент 29-летний немец не хочет менять клуб в январе.



Также "Юнайтед" ищет нападающего по доступной цене. "Красные дьяволы" являются третьей худшей командой по результативности в этом сезоне Премьер-Лиги — только девять забитых голов в 10 матчах.