Лопетеги грозит увольнение из "Вест Хэма" в случае поражения от "Эвертона"

Хулен Лопетеги рискует быть уволенным с поста главного тренера "Вест Хэма" в случае домашнего поражения от "Эвертона" в субботу.

"Вест Хэм" весьма неудачно начал новый сезон и сейчас находится только в шести очках над зоной вылета Премьер-Лиги. Поэтому матч против ведущего борьбу за выживание "Эвертона" имеет повышенное значение для "молотобойцев".



Кроме того, после субботнего матча на Лондонском стадионе последует международный перерыв, и The Guardian может подтвердить, что "Вест Хэм" пересмотрит будущее Лопетеги в этот период, если Хулен капитулирует перед находящимися двумя очками ниже "ирисками".



Утверждается, что "Вест Хэм" уже присматривает замену Лопетеги. "Молотобойцы" держат в уме варианты с Грэмом Поттером и Эдином Терзичем, которые сейчас находятся без работы.



Также "Вест Хэм" уже сделал запросы насчет Себастьяна Хенесса из "Штутгарта", бывшего наставника сборной Дании Каспера Юльманна и Роджера Шмидта, последним местом работы которого была "Бенфика".



Помимо Лопетеги, под давлением оказался технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен, который потратил свыше 100 миллионов фунтов на трансферы минувшим летом. Некоторые его приобретения — вроде Никласа Фюллькруга — вызывают большие вопросы.