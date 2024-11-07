Артета возмущен назначением пенальти против "Интера"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета возмутился назначением пенальти в ворота его команды против "Интера".

Судьбу проигранного "Арсеналом" матча Лиги Чемпионов против "Интера" в среду вечером (1:0) решил гол Хакана Чалханоглу с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Микеля Мерино в начале второго тайма.



Артета убежден, что такой пенальти назначать было нельзя. В то же время Микель считает, что 11-метровый должен был заработать "Арсенал", когда голкипер "Интера" Янн Зоммер чуть не снес голову все тому же Мерино, промахнувшись мимо мяча на выходе.



Что касается показанного футбола, то Артета остался более чем доволен своей командой. Микель считает, что "канониры" еще не играли так хорошо на европейской арене.



"Я не понимаю этого. Там не было угрозы воротам. Ты не можешь среагировать, потому что мяч очень близко".



"На старте сезона нам сказали, что таких пенальти не будет. Это было ясно донесено. Сегодня была другая история. Но ладно. Они решили, что это пенальти".



"Но если здесь пенальти, то и в случае, когда их голкипер ударил Микеля Мерино по голове, был пенальти — 1,000 процентов. Такие детали решили судьбу этого матча, и с этим очень сложно смириться".



"Я крайне разочарован, потому что эти два решения определили ход матча. К сожалению, мы ничего не может с этим поделать. Нам нужно смириться и двигаться дальше".



"Именно такую игру я и хочу видеть от своей команды. Из всех больших матчей, что мы сыграли в Европе за последние годы, этот был лучшим — и с большим перевесом".



"Если мы сыграем таким же образом против "Челси" (в воскресенье), у нас будут хорошие шансы на победу. Я сказал игрокам, что горжусь ими".



"Я еще не видел, чтобы они играли в такой манере в Европе, как сегодня. И мы очень расстроены, потому что мы не получили от этого матча того, чего хотели, и это бесспорно", — сообщил Артета TNT Sports.



