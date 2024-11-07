"Арсенал" проиграл в гостях у "Интера"

Микель Мерино "Арсенал" проиграл выездной матч Лиги Чемпионов против итальянского "Интера" со счетом 1:0, позволив сопернику нанести только один удар в створ, которым оказался пенальти.

Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" в стартовый состав "канониров" вернулся Бен Уайт, заменив травмированного Деклана Райса, Выздоровевший Мартин Эдегор начал матч в запасе.

Уже первая атака хозяева едва не увенчалась голом, однако пушечный удар Дензела Думфриса из пределов штрафной площади звонко сотряс перекладину.

Взять соперника на испуг "Интеру" не удалось. Постепенно "Арсенал" осмелел и даже обозначил некоторое преимущество, заставив голкипера хозяев Янна Зоммера пару раз раз понервничать.

В самой концовке первого тайма Мерино нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Хакану Чалханоглу предоставилась возможность открыть счет с пенальти, что он и сделал — 1:0.

Во втором тайме "Интер" сосредоточился на удержании минимального преимущества. "Арсенал" владел инициативой, подавал угловые и даже наносил удар, но дожать соперника никак не мог.

Пару возможностей сравнять счет упустил Кай Хаверц, а однажды хозяева вынесли мяч с линии своих ворот. В итоге "Интер" выстоял, весь второй тайм проведя в обороне.

"Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение, вновь показав беззубую игру в атаке. Пенальти на Мерино может показаться не вполне справедливым, однако у "канониров" был целый тайм для исправления ситуации.

"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Чалханоглу 45.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Врей, Биссек, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу (Аслани 71), Зелински (Мхитарян 62) (Барелла 62), Дармиан, Тареми (Димарко 79), Мартинес (Тюрам 62).

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер (Зинченко 82), Партей, Мерино (Жезус 45), Троссард (Нванери 82), Сака, Мартинелли, Хаверц (Эдегор 90).

Предупреждения: Мартинес — Габриэль.


Метки Арсенал, Интер, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2024 01:00

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  1. narcot 07.11.2024 01:50 # narcot
    срочно продлить гелевого


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  2. ravshan-sekas 07.11.2024 01:32 # ravshan-sekas
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  3. quavo 07.11.2024 01:15 # quavo
    Ох придет гегемон аморим, выебет всех. Ливерка мю , классека

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  4. redwhitegun 07.11.2024 01:15 # redwhitegun
    Играли хорошо, ничейка была бы более справедливым результатом, но что поделать. Нванери хорошо вошел в игру, ну и кэп вернулся, наконец. Жаль матч на стемфорде не получится посмотреть(

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  5. brown-ale 07.11.2024 01:08 # brown-ale
    Трамп вернулся.
    Арсенал тоже.

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  6. bembo 07.11.2024 01:08 # bembo
    Пидорнал - позор лондона
    так было есть и будет

    Источник: http://fapl.ru/posts/111058/?c=1#c7983857

    (ответить)

  7. hachidlo 07.11.2024 01:06 # hachidlo
    15.02.2024 08:47 #
    takernotagiver

    В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1

    07.01.2024 21:32 #
    felix-the-cat

    Виталя щас с порванным очком улетел в Бахмут орууу

    Источник: http://fapl.ru/posts/105074/?c=1

    Доминант Очка

    (ответить)

  8. dexter 07.11.2024 01:06 # dexter
    Арсенал в ЛЧ - геюшки.

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  9. tigerpool 07.11.2024 01:03 # tigerpool
    Лохи позорят АПЛ, как всегда только Ливерпулю приходится защищать честь Англии.

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