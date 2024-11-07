"Арсенал" проиграл в гостях у "Интера"

"Арсенал" проиграл выездной матч Лиги Чемпионов против итальянского "Интера" со счетом 1:0, позволив сопернику нанести только один удар в створ, которым оказался пенальти.

Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" в стартовый состав "канониров" вернулся Бен Уайт, заменив травмированного Деклана Райса, Выздоровевший Мартин Эдегор начал матч в запасе.



Уже первая атака хозяева едва не увенчалась голом, однако пушечный удар Дензела Думфриса из пределов штрафной площади звонко сотряс перекладину.



Взять соперника на испуг "Интеру" не удалось. Постепенно "Арсенал" осмелел и даже обозначил некоторое преимущество, заставив голкипера хозяев Янна Зоммера пару раз раз понервничать.



В самой концовке первого тайма Мерино нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Хакану Чалханоглу предоставилась возможность открыть счет с пенальти, что он и сделал — 1:0.



Во втором тайме "Интер" сосредоточился на удержании минимального преимущества. "Арсенал" владел инициативой, подавал угловые и даже наносил удар, но дожать соперника никак не мог.



Пару возможностей сравнять счет упустил Кай Хаверц, а однажды хозяева вынесли мяч с линии своих ворот. В итоге "Интер" выстоял, весь второй тайм проведя в обороне.



"Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение, вновь показав беззубую игру в атаке. Пенальти на Мерино может показаться не вполне справедливым, однако у "канониров" был целый тайм для исправления ситуации.



"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Чалханоглу 45.



"Интер": Зоммер, Павар, Де Врей, Биссек, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу (Аслани 71), Зелински (Мхитарян 62) (Барелла 62), Дармиан, Тареми (Димарко 79), Мартинес (Тюрам 62).



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер (Зинченко 82), Партей, Мерино (Жезус 45), Троссард (Нванери 82), Сака, Мартинелли, Хаверц (Эдегор 90).



Предупреждения: Мартинес — Габриэль.