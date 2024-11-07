"Арсенал" проиграл в гостях у "Интера"
"Арсенал" проиграл выездной матч Лиги Чемпионов против итальянского "Интера" со счетом 1:0, позволив сопернику нанести только один удар в створ, которым оказался пенальти.
Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" в стартовый состав "канониров" вернулся Бен Уайт, заменив травмированного Деклана Райса, Выздоровевший Мартин Эдегор начал матч в запасе.
Уже первая атака хозяева едва не увенчалась голом, однако пушечный удар Дензела Думфриса из пределов штрафной площади звонко сотряс перекладину.
Взять соперника на испуг "Интеру" не удалось. Постепенно "Арсенал" осмелел и даже обозначил некоторое преимущество, заставив голкипера хозяев Янна Зоммера пару раз раз понервничать.
В самой концовке первого тайма Мерино нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Хакану Чалханоглу предоставилась возможность открыть счет с пенальти, что он и сделал — 1:0.
Во втором тайме "Интер" сосредоточился на удержании минимального преимущества. "Арсенал" владел инициативой, подавал угловые и даже наносил удар, но дожать соперника никак не мог.
Пару возможностей сравнять счет упустил Кай Хаверц, а однажды хозяева вынесли мяч с линии своих ворот. В итоге "Интер" выстоял, весь второй тайм проведя в обороне.
"Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение, вновь показав беззубую игру в атаке. Пенальти на Мерино может показаться не вполне справедливым, однако у "канониров" был целый тайм для исправления ситуации.
"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Чалханоглу 45.
"Интер": Зоммер, Павар, Де Врей, Биссек, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу (Аслани 71), Зелински (Мхитарян 62) (Барелла 62), Дармиан, Тареми (Димарко 79), Мартинес (Тюрам 62).
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер (Зинченко 82), Партей, Мерино (Жезус 45), Троссард (Нванери 82), Сака, Мартинелли, Хаверц (Эдегор 90).
Предупреждения: Мартинес — Габриэль.
07.11.2024 01:00
Просмотров: 528
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
срочно продлить гелевого
https://ibb.co/3fpQpJk
(ответить)
https://ibb.co/kydCzxC
(ответить)
Ох придет гегемон аморим, выебет всех. Ливерка мю , классека
(ответить)
Играли хорошо, ничейка была бы более справедливым результатом, но что поделать. Нванери хорошо вошел в игру, ну и кэп вернулся, наконец. Жаль матч на стемфорде не получится посмотреть(
(ответить)
Трамп вернулся.
Арсенал тоже.
(ответить)
Пидорнал - позор лондона
так было есть и будет
Источник: http://fapl.ru/posts/111058/?c=1#c7983857
(ответить)
15.02.2024 08:47 #
takernotagiver
В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1
07.01.2024 21:32 #
felix-the-cat
Виталя щас с порванным очком улетел в Бахмут орууу
Источник: http://fapl.ru/posts/105074/?c=1
Доминант Очка
(ответить)
Арсенал в ЛЧ - геюшки.
(ответить)
Лохи позорят АПЛ, как всегда только Ливерпулю приходится защищать честь Англии.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий