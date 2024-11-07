Текстор планирует купить "Уотфорд", когда продаст долю в "Пэлас"

Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор планирует приобрести клуб Чемпионшипа "Уотфорд".

Несмотря на сорвавшуюся покупку "Эвертона", Текстор по-прежнему планирует продать 45-процентную долю в "Кристал Пэлас", чьи остальные акционеры не поддерживают его идею по развитию мультиклубной модели.



Текстор хочет выручить 230 миллионов фунтов за свои 45% в "Пэлас" и надеется определиться с покупателем уже в этом месяце.



Когда Текстор разорвет свои отношения с "орлами", то будет готов выкупить "Уотфорд" у итальянского семейства Поццо. Для этого американскому бизнесмену придется выложить около 150-170 млн. фунтов, сообщает talkSPORT.



Добавим,также Текстор — полностью или частично — владеет французским "Лионом", бразильским "Ботафого" и бельгийским "РВД Моленбеком".