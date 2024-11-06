"Вилла" проиграла "Брюгге" из-за глупейшего пенальти

Пропустив гол после глупейшего пенальти, "Астон Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у бельгийского "Брюгге" и прервала свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов.

В стартовом составе "вилланов" был назван защитник Тайрон Мингс, недавно вернувшийся после 14 месяцев отсутствия с травмой крестообразных связок колена. Также с первых минут появились Диего Карлос, Ян Матсен, Бубакар Камара и Леон Бэйли.



Матч начался в невысоком темпе, но постепенно хозяева обозначили свое преимущество, при этом не владея много мячом.



"Брюгге" играл явно острее, регулярно напрягая голкипера "Виллы" Эмилиано Мартинеса, который однажды перевел удар Феррана Ютклы в штангу.



У гостей были свои моменты в первом тайме, но все пять их ударов оказались неточными.



Вскоре после начала второго тайма Мингс, находясь во вратарской, взял в руки мяч, который был в игре. Рефери назначил пенальти, который реализовал Ханс Ванакен — 1:0.



Постепенно "Вилла" пришла в себя после столь шокирующего эпизода и принялась оказывать давление, однако "Брюгге" отбился и сохранил победный счет до финального свистка.



Даже если не учитывать глупейший пенальти, "Вилла" не была похожа на себя. У команды Унаи Эмери сбился прицел, ей не хватало энергии и организованности, поэтому можно сказать, что результат справедлив.



"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Ванакен 52 (пен).



"Брюгге": Миньоле, Де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Сейс, Яшари, Ванакен, Нильсен (Ветлесен 76), Цолис (Мейер 76), Ютгла (Вермант 90), Сков Олсен (Талби 72).



"Астон Вилла": Мартинес, Матсен, Конса, Карлос (Неделькович 66), Мингс (Торрес 66), Камара, Тилеманс, Бэйли, Роджерс (Рэмси 66), Макгинн (Дуран 58), Уоткинс (Буэндиа 80).



Предупреждения: Нильсен — Мингс, Карлос, Камара, Конса.



