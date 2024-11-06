"Форест" наградит Нуну новым контрактом

Нуну Эшпириту Санту "Ноттингем Форест" собирается наградить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту новым контрактом на улучшенных условиях за блестящий старт сезона.

"Форест" проиграл лишь один из 10 первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает третье место, опережая такие команды, как "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

По информации talkSPORT, владелец "Форест" Евангелос Маринакис очень доволен работой Нуну и теперь хочет продлить сотрудничество с бывшим наставником "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма".

Эшпириту Санту тренирует "Форест" с декабря 2023, и действующий контракт 50-летнего португальца рассчитан до конца следующего сезона.

Также "лесники" собираются предложить новый контракт своему нападающему Крису Вуду. 32-летний новозеландец находится в отличной форме, забив уже восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки контракты, Ноттингем Форест, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 254

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 06.11.2024 22:19 # hunter022
    Главное Нуно теперь сумму выбить пожирнее за досрочное расторжение контракта.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: