"Форест" наградит Нуну новым контрактом

"Ноттингем Форест" собирается наградить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту новым контрактом на улучшенных условиях за блестящий старт сезона.

"Форест" проиграл лишь один из 10 первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает третье место, опережая такие команды, как "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



По информации talkSPORT, владелец "Форест" Евангелос Маринакис очень доволен работой Нуну и теперь хочет продлить сотрудничество с бывшим наставником "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма".



Эшпириту Санту тренирует "Форест" с декабря 2023, и действующий контракт 50-летнего португальца рассчитан до конца следующего сезона.



Также "лесники" собираются предложить новый контракт своему нападающему Крису Вуду. 32-летний новозеландец находится в отличной форме, забив уже восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.