"Юнайтед" и "Челси" — главные претенденты на Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" будут главными претендентами на португальскую нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.

Накануне Дьекереш подтвердил свою репутацию бомбардира, оформив хет-трик в победном для "Спортинга" матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (4:1).



Таким образом, 26-летний швед забил 23 гола в 17 матчах этого сезона, что не осталось незамеченным со стороны грандов Европы, включая представителей Премьер-Лиги.



Уход Дьекереша в январе видится маловероятным, потому что контракт Виктора предусматривает отступные в 100 миллионов евро (83 млн. фунтов), а заступающий на должность главного тренера "Юнайтед" Рубен Аморим уже подтвердил, что не будет никого покупать из игроков "Спортинга" в зимнее окно.



У Дьекереша есть договоренность с руководством "Спортинга" о том, что он сможет уйти в конце сезона по сниженной цене — около 80 млн. евро (67 млн. фунтов).



Персона Аморима делает "Юнайтед" одним из фаворитов в борьбе за Дьекереша, но серьезную конкуренцию "красным дьяволам" будет готов составить "Челси". При этом нельзя исключать, что "синие" попытаются перехватить Виктора уже в январе, даже если им придется переплатить.