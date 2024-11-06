Онана уверен, что МЮ адаптируется к стилю Аморима

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана уверен, что его команда адаптируется к стилю своего нового главного тренера Рубена Аморима.

Накануне Аморим провел свой предпоследний матч во главе "Спортинга", отпраздновав победу 4:1 над "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.



У Онана не нашлось времени, чтобы посмотреть матч в Лиссабоне, однако Андре уверен, что схема с тремя защитниками, которую предпочитает Аморим, не стала бы проблемой для "Юнайтед".



"Я не видел матч вчера. Кстати, отличная победа для них".



"У них ("Спортинга") другая игровая система, но мои игроки, мои партнеры по команде все прагматичны. Думаю, каждый здесь способен играть по любой системе, поэтому я не ожидаю каких-либо проблем для нас. Мы обладаем большими игроками, и они не подведут", — цитирует Онана The Independent.