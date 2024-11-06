Мареска надеется, что Палмер вернется к "Арсеналу"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил надежду, что его бомбардир Коул Палмер вернется к дерби против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Напомним, Палмеру досталось шипами по колену от защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса в концовке матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" в минувшее воскресенье (1:1).



На этой неделе Палмер пока не тренировался и матч Лиги Конференций против "Ноа" в четверг в любом случае пропустит, потому что Коул не заявлен на этот турнир.



Далее "Челси" будет ждать домашнее противостояние с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, и Мареска очень бы хотел рассчитывать Коула.



"Коул все еще отсутствует, он не тренировался вчера. Посмотрим, сможет ли он провести тренировку с нами сегодня. Мы надеемся на это, но нам нужно подождать, а там решим".



"Будет ли риском, если Палмер сыграет против "Арсенала"? Несомненно. Как мы и сказали, он не тренировался последние два дня".



"Посмотрим. Надеюсь, он будет здоров. Было довольно очевидно, что фол на нем не является нормальным. Надеюсь, он сможет вернуться", — цитирует Мареску Evening Standard.