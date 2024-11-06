Мареска надеется, что Палмер вернется к "Арсеналу"

Коул Палмер Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил надежду, что его бомбардир Коул Палмер вернется к дерби против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Напомним, Палмеру досталось шипами по колену от защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса в концовке матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" в минувшее воскресенье (1:1).

На этой неделе Палмер пока не тренировался и матч Лиги Конференций против "Ноа" в четверг в любом случае пропустит, потому что Коул не заявлен на этот турнир.

Далее "Челси" будет ждать домашнее противостояние с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, и Мареска очень бы хотел рассчитывать Коула.

"Коул все еще отсутствует, он не тренировался вчера. Посмотрим, сможет ли он провести тренировку с нами сегодня. Мы надеемся на это, но нам нужно подождать, а там решим".

"Будет ли риском, если Палмер сыграет против "Арсенала"? Несомненно. Как мы и сказали, он не тренировался последние два дня".

"Посмотрим. Надеюсь, он будет здоров. Было довольно очевидно, что фол на нем не является нормальным. Надеюсь, он сможет вернуться", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Палмер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 18:00

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  1. alexsander 06.11.2024 19:11 # alexsander
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    Я даже молчу про количество рекламы - но блин найми того, кто адаптируется вылет рекламных окон ... их даже не закрыть, залезает на текст новости. Ну что за деревня((. Понимаешь, проблема в главном - невозможно пользоваться сайтом с телефона. Реши проблему пользователя- как использовать сайт, если реклама мешает даже тупо читать текст новости... я скоро боль положу на файл. Иногда проще в подборке гугл на интересную тематику читать.

    Например, кстати, правая колонка с результатами и кто забил, статистикой я практически перестал смотреть. Я просто гуглю "апл" и там все удобно - таблица, результаты, матчи. Я не посещаю сайты. Это благодаря вам. Потому что с телефона я должен имудрится попасть куда надо. А при нажатии кнопки назад - повторит действия со скролом страницы. Ппц.

    Прям как олдскултный кодак - не, мы будем продавать плёночный фотоаппараты, когда мир шагнул цифру. И поправился банкротом. Покупатели не стали брать кода, даже когда они выпустили цифровую камеру

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  2. sausage 06.11.2024 18:41 # sausage
    Норм солома для пенсов. Уже предвижу из нытьё, если Палмер не сыграет, типа опять не фарт, опять проиграли, будучи по факту сильнее)

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  3. tigerpool 06.11.2024 18:13 # tigerpool
    Будет боевая ничейка 0-0

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