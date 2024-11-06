Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро вернулся к тренировкам в общей группе после трех месяцев отсутствия с переломом стопы.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" по сделке стоимостью 59 миллионов фунтов, однако уже спустя две недели Лени получил серьезную травму в предсезонном матче против "Арсенала".



В начале августа Йоро перенес операцию на стопе, так и не успев сыграть ни одного официального матча за "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге, уволенном с поста главного тренера.



Как сообщает Sky Sports, в преддверии домашнего матча Лиги Европы против ПАОКа 18-летний француз смог приступить к тренировкам со своими партнерами по "Юнайтед".



Йоро едва ли сыграет против ПАОКа в четверг или затем против "Лестера" на выходных — после столь длительного отсутствия Лени потребуется время, чтобы набрать форму.



Добавим, в общей группе были также замечены Мейсон Маунт и Тирелл Маласиа, но Харри Магуайр, Люк Шоу и Кобби Майну по-прежнему отсутствуют.