Менди выиграл иск к "Сити" насчет невыплаченной зарплаты

Защитник Бенжамен Менди выиграл иск к своему бывшему клубу "Манчестер Сити" по поводу невыплаченной зарплаты.

Имея контракт до июня 2023, Менди перестал получать зарплату от "Сити" в сентябре 2021, когда Бенжамен был обвинен в изнасилованиях.



Длительный судебный процесс завершился тем, что с Менди были сняты все обвинения. Это позволило Бенжамену возобновить игровую карьеру, присоединившись к "Лорьяну".



Параллельно с этим Менди начал готовить иск к "Сити", и вот сегодня суд постановил, что "горожане" должны выплатить зарплату Бенжамену за период, пока Бенжамен находился в статусе задержанного.



Как сообщает Evening Standard, теперь Менди и "Сити" должны согласовать между собой размер компенсации, иначе этим также займется суд.



Ранее сообщалось, что размер претензий 30-летнего француза к клубу с "Этихад" составляет около 11 миллионов фунтов.