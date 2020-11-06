Консейсау может последовать за Аморимом в Премьер-Лигу

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау находится на радаре у нескольких клубов Премьер-Лиги.

В данный момент свою работу со "Спортингом" завершает Рубен Аморим, чтобы со следующей недели приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед".



Однако вслед за Аморимом сменить португальское первенство на Премьер-Лигу может и Консейсау, к которому присматриваются несколько английских клубов, помышляющих о смене рулевого в ближайшее время.



По информации talkSPORT, одним из претендентов на 49-летнего португальца является "Вест Хэм", который только минувшим летом пригласил Хулена Лопетеги, но тот сейчас находится под большим давлением из-за неудачного старта сезона.



О приглашении Консейсау может задуматься и "Эвертон", когда американский миллиардер Дэн Фридкин завершит приобретение мерсисайдского клуба.



Добавим, Консейсау тренирует "Порту" с 2017 года, в течение этого времени выиграв три чемпионских титула, четыре Кубка Португалии и Кубок португальской лиги.