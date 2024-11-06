Сака не утратил веру в чемпионство "Арсенала"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что его команда по-прежнему верит в свои шансы выиграть Премьер-Лигу, и это не является заблуждением.

Поражение 1:0 от "Ньюкасла" в минувший уикенд отбросило "Арсенал" на пятое место в Премьер-Лиге. "Канониры" уже семь очков уступают лидирующему "Ливерпулю", а также находятся в пяти баллах позади действующего чемпиона "Манчестер Сити".



"Арсенал" не может выиграть Премьер-Лигу с 2004 года, в двух предыдущих сезонах финишируя вторым, однако Сака, в октябре заявивший, что "это может быть тот самый год", не утратил веру.



"Лично я всегда живу лозунгом: "Важно не то, что ты видишь, а то, во что ты веришь".



"В то же время важно не предаваться заблуждениям, но я не думаю, что верить — это заблуждение. Посмотрите на наш состав, на наше мастерство, на имеющихся игроков, вдобавок на дворе только ноябрь, поэтому я не думаю, что мы утратили какую-либо веру. Я не думаю, что кто-либо в раздевалке ее утратил", — цитирует Сака ESPN.