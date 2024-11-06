Анонс матча "Брюгге" — "Астон Вилла"

В своем очередном матче в Лиге Чемпионов "Астон Вилла" сыграет на выезде с бельгийским "Брюгге".

После трех первых туров именно "Вилла" находилась на вершине таблицы Лиги Чемпионов, набрав девять очков из девяти возможных.



"Брюгге" стартовал в элитном европейском турнире не так убедительно, лишь победив "Штурм" и уступив дортмундской "Боруссии" с "Миланом".



- Прежде "Брюгге" еще не пересекался с "Виллой", но не выиграл ни одного из 14 последних матчей против английских команд в еврокубках, включая квалификацию (3 ничьи, 11 поражений).



- Последний раз "Вилла" пересекалась с соперником из Бельгии еще в триумфальном для себя розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона 1981/82, победив "Андерлехт" дома 1:0 и сыграв с ним без голов на выезде.



- "Брюгге" проиграл все три последних домашних матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 0:9.



- "Вилла" выиграла все три первых матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, не пропустив ни одного гола.



- В своих 15 последних матчах Лиги Чемпионов "Брюгге" либо пропускал 2+ гола (9 матчей, 35 голов пропущено), либо оформлял "клин-шит" (6 матчей).



- В трех первых турах Лиги Чемпионов "Вилла" (41) и "Брюгге" (40) позволили своим соперникам нанести больше ударов, чем кто-либо другой.



- За свою тренерскую карьеру Унаи Эмери четырежды противостоял бельгийским командам в Лиге Чемпионов, ни разу не пропустив (3 победы, 1 ничья).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Морган Роджерс из "Виллы" совершил 16 успешных обводок, и это рекорд для английских игроков в трех первых матчах турнира.



В этом матче "Вилла" будет лишена Мэтти Кэша и Росса Баркли, которые, по словам главного тренера Унаи Эмери, получили "небольшие травмы".



Лига Чемпионов. 4-й тур

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)

Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз