"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех левых защитников

"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех игроков по укреплению позиции левого защитника.

Основной левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон выглядит не слишком убедительно на старте нового сезона, обнаружив себя на скамейке запасных в двух последних матчах — против "Байера" и "Брайтона".



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснял неважную форму Робертсона тем, что 30-летний капитан сборной Шотландии пропустил предсезонный период и пока не постиг его манеру игры.



И хотя Слот выразил уверенность, что Робертсон вернется в свое лучшее состояние, Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" уже ищет преемника для Энди, просматривая ряд левых защитников.



Среди игроков левого фланга обороны, которых скауты "Ливерпуля" отслеживали в этом сезоне, называются Давид Раум из "РБ Лейпциг", Энтони Робинсон из "Фулхэма" и Лиф Дэвис из "Ипсвича".