Анонс матча "Интер" — "Арсенал"

Мартин Эдегор и Кай Хаверц Сбавивший обороты "Арсенал" продолжит свой путь в Лиге Чемпионов выездным матчем против итальянского "Милана".

В данный момент "Арсенал" переживает ощутимый спад, набрав лишь одно очко из девяти последних возможных в Премьер-Лиге. Основная причина этого кроется в обилии травм.

В Лиге Чемпионов дела "Арсенала" идут довольно хорошо. "Канониры" выиграли здесь оба последних матча и сейчас имеют в своем активе семь очков — как и "Интер", победивший "Янг Бойз" с "Црвеной Звездой" и сыгравший вничью с "Манчестер Сити".

- Единственный предыдущий раз "Интер" и "Арсенал" пересекались в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2003/04, когда "канониры" уступили дома (0:3), но победили на выезде (1:5).

- "Арсенал" не забивал в четырех последних выездных матчах Лиги Чемпионов против итальянских команд.

- Последним игроком "Арсенала", забивавшим в Италии в Лиге Чемпионов, был Эммануэль Адебайор, огорчивший "Милан" в марте 2008 (0:2).

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только пять команд позволили своим соперникам нанесли больше ударов, чем "Интер" (53). Правда, это не помешало представителю Серии А оформить три "клин-шита".

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Интера" самый высокий средний возраст стартового состава — 30 лет и 139 дней.

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только в створ ворот "Аталанты" (4) было нанесено меньше ударов, чем "Арсенала" (5).

- "Арсенал" не пропускал в трех первых матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но последний раз оформлял четыре "клин-шита" подряд еще в ноябре 2007.

- Все три своих гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" забил в первых таймах.

- Во вторых таймах этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Арсенал" нанес девять ударов — только у "Спарты" меньше (8).

- У голкипера "Интера" Янна Зоммера семь "клин-шитов" в 10 последних матчах Лиги Чемпионов.

На этот матч "Арсенал" отправился со своим капитаном Мартином Эдегором, возобновившим тренировки после двух месяцев отсутствия с травмой лодыжки, но без Деклана Райса, у которого возникли проблемы со стопой.

Лига Чемпионов. 4-й тур
"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Интер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 588

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  1. fiezzo 06.11.2024 12:19 # fiezzo
    Хохлам пiзда

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  2. mufc1994 06.11.2024 12:09 # mufc1994
    Хохлы и другие мусорочки-русофобчики сегодня в трауре, их демократша прое6ала уехех

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  3. kukuruzko 06.11.2024 12:00 # kukuruzko
    трам-па-пам

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  4. wengerrrro 06.11.2024 11:42 # wengerrrro
    думаю без шансов 2-0 будет

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  5. fiezzo 06.11.2024 11:31 # fiezzo
    Россия
    Путин
    КНДР
    Трамп
    Ливерпуль

    Только победы

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  6. gameboy 06.11.2024 11:21 # gameboy
    Разъебать этот плешивый интер надо
    Артетим!

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  7. hammersmith 06.11.2024 11:05 # hammersmith
    победы красных!

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  8. kagawa 06.11.2024 11:01 # kagawa
    Трамп

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