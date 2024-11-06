Анонс матча "Интер" — "Арсенал"

Сбавивший обороты "Арсенал" продолжит свой путь в Лиге Чемпионов выездным матчем против итальянского "Милана".

В данный момент "Арсенал" переживает ощутимый спад, набрав лишь одно очко из девяти последних возможных в Премьер-Лиге. Основная причина этого кроется в обилии травм.



В Лиге Чемпионов дела "Арсенала" идут довольно хорошо. "Канониры" выиграли здесь оба последних матча и сейчас имеют в своем активе семь очков — как и "Интер", победивший "Янг Бойз" с "Црвеной Звездой" и сыгравший вничью с "Манчестер Сити".



- Единственный предыдущий раз "Интер" и "Арсенал" пересекались в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2003/04, когда "канониры" уступили дома (0:3), но победили на выезде (1:5).



- "Арсенал" не забивал в четырех последних выездных матчах Лиги Чемпионов против итальянских команд.



- Последним игроком "Арсенала", забивавшим в Италии в Лиге Чемпионов, был Эммануэль Адебайор, огорчивший "Милан" в марте 2008 (0:2).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только пять команд позволили своим соперникам нанесли больше ударов, чем "Интер" (53). Правда, это не помешало представителю Серии А оформить три "клин-шита".



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Интера" самый высокий средний возраст стартового состава — 30 лет и 139 дней.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только в створ ворот "Аталанты" (4) было нанесено меньше ударов, чем "Арсенала" (5).



- "Арсенал" не пропускал в трех первых матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но последний раз оформлял четыре "клин-шита" подряд еще в ноябре 2007.



- Все три своих гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" забил в первых таймах.



- Во вторых таймах этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Арсенал" нанес девять ударов — только у "Спарты" меньше (8).



- У голкипера "Интера" Янна Зоммера семь "клин-шитов" в 10 последних матчах Лиги Чемпионов.



На этот матч "Арсенал" отправился со своим капитаном Мартином Эдегором, возобновившим тренировки после двух месяцев отсутствия с травмой лодыжки, но без Деклана Райса, у которого возникли проблемы со стопой.



Лига Чемпионов. 4-й тур

"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз