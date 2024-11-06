Слот: "Мне нравится Диас"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался в симпатиях к нападающему Луису Диасу после хет-трика того против "Байера" в Лиге Чемпионов.

Оформив хет-трик в течение 29 минут, Диас помог "Ливерпулю" разгромить "Байер" со счетом 4:0 и продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов.



И хотя в этом сезоне Диас не имеет твердого места в стартовом составе, Слот очень ценит 27-летнего колумбийца, забившего при Арне девять голов 15 матчах с учетом всех соревнований.



"Не только люди в Колумбии любят Лучо. Я много раз слышал, как наши болельщики поют его песню, и своему тренеру он тоже очень нравится. Я не люблю его, но он мне очень нравится".



"Это невозможно, чтобы каждый игрок играл в каждом матче. Учитывая травмы, у меня есть только четыре атакующих игрока, и с таким расписанием они не могут играть постоянно. Но для меня Лучо — игрок стартового состава", — цитирует Слота ESPN.