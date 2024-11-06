Аморим: "Юнайтед" не может играть как "Спортинг"

Рубен Аморим Рубен Аморим заявил, что "Манчестер Юнайтед" не сможет играть, как играет его "Спортинг".

Победа 4:1 над "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов накануне стала последним домашним матчем для Аморима в "Спортинге" перед переходом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Спортинг" одолел "Сити" в блестящей контратакующей манере, однако Аморим уверяет, что пр нем "Юнайтед" не будет командой оборонительного плана.

"Мы не можем перенести одну реальность в другую. "Юнайтед" не может играть таким образом, как играем мы, они не могут быть столь оборонительной командой. Конечно, победить "Сити" — это хорошо. Но я окажусь в другом мире, и мы начнем с другой точки".

"Я поблагодарил каждого за победу. Если бы мы не выиграли матч, этот момент не был бы таким приятным. Было лучше победить "Сити", — цитирует Аморима The Guardian.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 09:00

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  1. bmw-e34 06.11.2024 09:02 # bmw-e34
    Не успел прийти, а пиздит уже больше,чем 19 коучев апл вместе взятых

    (ответить)

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