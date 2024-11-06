Аморим: "Юнайтед" не может играть как "Спортинг"

Рубен Аморим заявил, что "Манчестер Юнайтед" не сможет играть, как играет его "Спортинг".

Победа 4:1 над "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов накануне стала последним домашним матчем для Аморима в "Спортинге" перед переходом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".



"Спортинг" одолел "Сити" в блестящей контратакующей манере, однако Аморим уверяет, что пр нем "Юнайтед" не будет командой оборонительного плана.



"Мы не можем перенести одну реальность в другую. "Юнайтед" не может играть таким образом, как играем мы, они не могут быть столь оборонительной командой. Конечно, победить "Сити" — это хорошо. Но я окажусь в другом мире, и мы начнем с другой точки".



"Я поблагодарил каждого за победу. Если бы мы не выиграли матч, этот момент не был бы таким приятным. Было лучше победить "Сити", — цитирует Аморима The Guardian.