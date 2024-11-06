Артета заверил, что амбиции "Арсенала" не пострадают из-за ухода Эду

Наставник "Арсенала" Микель Артета пообещал, что амбиции его клуба не пострадают из-за ухода спортивного директора Эду.

В понедельник "Арсенал" объявил, что Эду подал в отставку со своего поста в клубе. Ожидается, что теперь бразилец перейдет на работу к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



В лице Эду Артета лишается ближайшего соратника, который трудился на "Арсенал" с 2019 года, однако Микель уверен, что "канониры" продолжат прогрессировать.



"План и видение, которые начинаются с владельцев, являются очень четкими и очень амбициозными, и это не изменится".



"У нас очень сильная команда руководителей с невероятными познаниями, настоящей страстью и замечательными чувствами к этому футбольному клубу".



"Мы не остановимся на том, чего достигли до сих пор. Внутри всего клуба есть ощущение восторга, страсти и понимания того, куда мы хотим прийти, и это не изменится".



"Это значит, что возможности получат другие люди, возможности восполнить эту роль. Есть люди, которых Эду сам привел и которые работали с ним на этом пути, и это всегда важно".



"Мы движемся дальше. Мы говорим спасибо и движемся дальше, потому что такова реальность нашей индустрии", — цитирует Артету Evening Standard.